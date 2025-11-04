押収された捕獲道具やウシガエルなど＝4日午前、警視庁城東署条件付きの特定外来生物に指定されているアカミミガメ（ミドリガメ）を販売目的で飼育するなどしたとして、警視庁生活環境課は4日、外来種被害防止法違反容疑で、食料品店運営会社代表の女性（63）＝東京都墨田区＝や法人としての同社を書類送検した。アカミミガメはアメリカザリガニとともに2023年6月から条件付きの特定外来生物に指定された。野外で捕獲された個