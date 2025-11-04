10月30日、日本の新型補給機が国際宇宙ステーションへのドッキングに成功しました。この時、ロボットアームで重大ミッションを成功させたのが油井亀美也宇宙飛行士です。油井宇宙飛行士：このミッションは日本の技術力を世界に見せる非常にすばらしいチャンスだと思う。その油井宇宙飛行士が所属するJAXA（宇宙航空研究開発機構）に、このたび「応援団」が作られました。応援団を募集したのは、JAXAの重要拠点がある神奈川・相模原