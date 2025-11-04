ドジャースが優勝パレード＆セレモニー米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを実施し、ドジャースタジアムではセレモニーも行った。球団の共同オーナーに名を連ねる女子テニス界のレジェンドも参加。インスタグラムには、大谷翔平投手と真美子夫人の2ショット写真も投稿した。2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を進んだ後、ドジャースタジアムに場所を移し、2