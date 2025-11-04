歌手大塚愛（43）が、3日放送のTBS系特番「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に出演。大ヒット曲「プラネタリウム」に関する都市伝説について語った。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEによる特番で、大塚はゲストとして出演した。番組では、当時19歳の大塚が「プラネタリウム」の歌詞をつづった直筆ノートを公開。渋谷凪咲は「『プラネタリウム』が、大塚愛さんの彼が亡くなって彼に向けて書いた曲っていううわさを聞いたことがある」