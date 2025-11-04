3人組バンド、Mrs．GERRN APPLE大森元貴（29）が、3日放送のTBS系特番「テレビ×ミセス」（午後8時55分）に出演。アルバイトで身につけた特殊能力を明かした。Mrs．GREEN APPLEによるバラエティー特番。大森は進行の陣内智則にアルバイト経験を聞かれると、「ありますあります。僕、スーパーの総菜（部門）で働いてました」と明かし「1日200個とかお弁当作ってました」と振り返った。また「（弁当を）手に持てばご飯が何グラムで、