「はるかぜちゃん」の愛称で知られる女優で声優の春名風花（24）が4日までに、X（旧ツイッター）を更新。10代からの生活費や学費についてつづった。春名はファンから寄せられた「ひとり暮らしのころは舞台とアイドルだけで生活できていましたか？？仕送りとかバイトとか必要でしたか？？」との質問に回答。「舞台・タレント業だけで生きていました！16歳からの一人暮らしの家賃＆生活費、幼稚園から短期大学までの学費を全て自分で