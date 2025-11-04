ウォルト・ディズニー・ジャパンは、4日、韓国の工ンターテインメント企業CJENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と複数年にわたるコンテンツ提携を発表。これにより、ディズニー公式配信サービス「ディズニープラス」は「TVING」オリジナルの新作韓国ドラマシリーズを日本国内で独占見放題配信する。5日からはCJ ENMが手掛ける人気ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『恋のスケッチ 〜応答せよ1988〜』など60作品を