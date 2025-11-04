2025年11月2日放送の人間ドキュメンタリー「情熱大陸」（TBS系）にフレンチ界のカリスマシェフ三國清三さん（71）が登場した。9月にカウンター8席だけの「三國」をオープン、再出発して話題になった人だが、再出発の原点は「シンプル」だと語った。早朝に父と海岸で拾ったホヤの味三國さんは2022年に人気フランス料理店「オテル・ドゥ・ミクニ」を閉めている。三國さんが37年続いた有名店を閉店した理由について「僕はこれ（店）が