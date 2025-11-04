国民民主党の玉木雄一郎代表は１４日の定例会見を開いた。冒頭、高市早苗首相について「外交日程が終了しましたが、非常にグッドスタートが切れた」と評価。高市氏は存在感を示した」と絶賛した。今後の与党との向き合い方について「（自民らと交わした）２つの約束を果たしていただけるか見定めて、その先の連携のあり方を模索していくのが我々の考え方。２分の１は満たされたので半歩前進」と、合意事項だった「ガソリン暫定