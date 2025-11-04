シャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」は、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』の3種類の販売を発表しました。毎年冬の期間限定で発売している商品が、2025年11月20日(木)に発売されます。クリスマスをイメージしたラグジュアリー感のあるゴールド、レッド、グリーンの3色で展開されます☆ ANGEL CHAMPAGNE「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday