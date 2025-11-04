異業種交流会やセミナーに参加して、活発に名刺交換している人は多いだろう。新たなビジネスチャンスの芽生えを感じる瞬間であるが、後日、交換した相手から同意のないままメールマガジンが送られてきて、戸惑いを覚えた経験はないだろうか。 【漫画】もはや取引先とのメールのやりとりがAI同士になっている…チャットGPTの罠 このように交換した名刺を無断で何かの登録に使う行為は、法的に許されるのであろ