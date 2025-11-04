モスバーガー店舗にて、サンリオの「マイメロディ」および「クロミ」とのコラボレーション企画を期間限定で開催！第1弾として、お子様向けの「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおもちゃが登場します☆ モスバーガー サンリオ「マイメロディ」「クロミ」コラボレーションおもちゃ 提供期間：2025年11月12日（水）〜 2026年2月下旬※数量限定、なくなり次第終了