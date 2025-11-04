アメリカ・ニューヨークの市長選を4日に控え、トランプ大統領は3日、民主党のマムダニ候補が勝利した場合、市への補助金を制限するとけん制しました。4日投開票のニューヨーク市長選は、アメリカメディアによりますと「民主社会主義者」を自称する民主党のマムダニ候補がリードしています。トランプ大統領は3日、SNSでマムダニ氏を「共産党候補」とやゆし、勝利した場合は「必要最低限の額以外の連邦資金を拠出することはまずあり