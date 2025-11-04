本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、滑らかな口当たりのバニラアイスや、紅茶風味のスイーツを組み合わせたパフェなど、冬に向けて食べたくなる濃厚なスイーツが盛りだくさんです!2025年11月の新商品5品まとめ(11月4日〜11月10日)「ふわっほわっ」(170円)「ふわっほわっ」(170円)価格 : 170円販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿ふんわり・しっとり食感のカス