山形県河北町の住宅地で3日夜、民家から出火する火事がありました。けが人はいませんでした。3日午後8時10分ごろ、河北町谷地大工・相沢吉巳さん（55）の住まいから出火しました。火はおよそ5時間40分後にようやく消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、南側の建物にも延焼したということです。相沢さんは1人暮らしで火事に気付いて逃げて無事でした。記者「きのう火事のあった河北町の火災現場です。火はすでに消