三重・名張生まれの推理作家・江戸川乱歩（１８９４〜１９６５年）を顕彰する「江戸川乱歩生誕地ミュージアム」が３日、三重県名張市新町にオープンした。生誕地碑広場に面した旧・桝田医院の１階と元院長宅を改装し、作品世界を表現。碑の除幕７０周年セレモニーも同日、広場で開かれ、乱歩の孫・平井憲太郎さん（７５）は「碑と同じく行政の力を借りず、市民の力で作ったのがすごい。祖父も喜んでいる」と話した。（山本哲生）