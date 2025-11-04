人手不足の解消を目指して浜松駅前の地下広場で自動清掃ロボットの実証実験が行われています。これは、清掃員の高齢化による労働力不足を解消する可能性を探ろうと浜松市やロボット製造会社などが行ったものです。実験に使われたのは、AI技術を搭載した清掃ロボット「Star-7」で人の動きや障害物などをセンサーで感知し、自動で判断して落ち葉などを回収するほかロボットの下についているブラシで床を磨くこともできます。（