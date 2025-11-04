漫才コンビ、オール阪神・巨人の阪神（68）が4日、大阪市のなんばグランド花月（NGK）で「なんばグランド花月豪華スペシャル月間」第2弾発表会見に出席した。相方巨人（73）の不在に大暴れした。NGKは1987年11月1日に開業。38周年を祝い、豪華週替わりキャンペーンや38周年限定セットチケットを発売する。会見にはコンビそろって登場予定だったが、阪神だけが登場。阪神は「大渋滞でね。ホンマは来てるけど、小さいから見えてへ