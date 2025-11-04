2025年から「TAKANAWA GATEWAY CITY」が順次開業します。JR山手線の新駅開業でも注目されているエリアですが、今後どのように発展していくのでしょうか。今回は次世代モビリティや商業施設「ニュウマン高輪」が、この街の不動産にどのような価値をもたらすのかを考察します。※画像はイメージ品川・高輪ゲートウェイで進む再開発品川駅周辺では、高輪ゲートウェイ駅から泉岳寺駅までのラインにおいて、再開発プロジェクトが進んで