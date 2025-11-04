秋田市の千秋公園は24日、午前9時過ぎに立ち入り規制が解除され利用できるようになりました。千秋公園は、先月25日の午後からクマの目撃が相次ぎ、翌26日から公園の立ち入りができなくなっていました。2日に2頭クマが捕獲されたことを受け、24日午前9時過ぎから利用が再開されました。公園内にある佐竹史料館も再開しています。