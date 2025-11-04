アシアナ航空は、ソウル・仁川国際空港の発着ターミナルを2026年1月14日から移転する。現在は第1ターミナルを使用しており、同日からは第2ターミナルに移転する。チェックインカウンターは3階のG〜Jカウンターを使用する。第2ターミナルは大韓航空が主に使用しており、7月29日にはエアプサン、9月9日にはエアソウルが第2ターミナルに移転している。これにより大韓航空傘下のすべての航空会社が第2ターミナル発着となる。