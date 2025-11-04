日本航空（JAL）は、国内線の当日アップグレードと空港空席待ちの対象者を、JALマイレージバンク会員のみに12月18日搭乗分から変更する。当日アップグレードと空港空席待ちは、搭乗日の出発3時間前から20分前まで、公式ウェブサイトやアプリから申し込みができる。満席の場合には空席待ちとして受け付ける。当日アップグレードの対象運賃は、フレックス、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバー、株主割引、プロモーション、J