スターラックス航空は、下地島〜台中線を2026年2月13日に開設する。火・金曜の週2往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。チャーター便として3月27日まで運航する。また、下地島〜台北/桃園線の運航を2026年2月12日に再開する。■ダイヤJX309下地島（11：50）〜台中（10：35）／火JX309下地島（12：15）〜台中（11：00）／金JX308台中（08：35）〜下