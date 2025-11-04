NTTドコモは、「Xperia 1 VII SO-51F」ドコモオンラインショップ限定カラー「モスグリーン」の販売を5日18時に再開する。 「Xperia 1 VII SO-51F」は、電源が落ちる・再起動がかかる・電源が入らないといった事象が発生する場合があるため、7月4日に販売を停止。ほかのカラーは8月下旬に販売が再開されていたが、今回、「モスグリーン」の準備が整ったため販売を再開する。 「Xperia 1 VII