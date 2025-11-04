芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏がセレクトする「J１月間ベストイレブン」。10月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――10月の戦いを終えて、残り３節となったJ１リーグ。優勝争いを牽引していた鹿島、京都は３引き分け。柏は無失点の３連勝で勝点を伸ばし、今シーズンも優勝争いは最終節までもつれそうな雰囲気になってきた。