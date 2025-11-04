［U-17W杯］日本 ２−０ モロッコ／11月３日／Aspire Zone - Pitch５U-17ワールドカップの出場権獲得がかかる今年４月のU-17アジアカップでは、思うように活躍できなかった。日本の４試合中２試合に出場したMF瀬口大翔（神戸U-18／３年）は、UAEとの初戦（４−１）に58分から投入されたが、結果は残せなかった。U-17W杯出場を決めた直後の準々決勝サウジアラビア戦（２−２／２PK３）では、先発起用されPKで先制点を奪ったもの