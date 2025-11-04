乗客が少ない「赤字路線」の利用促進を図ろうと、ＪＲ西日本などは和歌山県内を走る特急「くろしお」の増便を決め、１１月４日から運行が始まりました。華々しく迎えられた新大阪と新宮間をむすぶ特急「くろしお」。ＪＲ西日本は１０月、和歌山県の紀勢線「白浜−新宮間」の赤字額が約３１億２０００万円と近畿で最も大きいと公表しました。県やＪＲ西日本などで構成される協議会は、観光客を呼び込むことで路線の利用者を増