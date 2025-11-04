元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは11月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『ミーツ・ザ・ワールド』を鑑賞したことを報告し、作品の感想をポストしています。【投稿】峯岸みなみの“天才”映画レビュー「どうしても元気になれない日」峯岸さんは「どうしても元気になれない日、久しぶりに1人で映画を観に行きました」とつづり、同作品のポスターが写った写真を掲載。作品については「他人から幸せそうと思われることで“そ