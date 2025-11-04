西海国立公園の指定70周年を記念し、市民向けのクルーズを行った大型客船「飛鳥Ⅱ」が4日朝、佐世保港に入港しました。 佐世保市消防音楽隊の演奏を受けながら、佐世保港に入港した大型客船「飛鳥Ⅱ」。 西海国立公園が全国で18番目の国立公園に指定されてから70年。 その記念に、市民に向けたクルーズとして3日夕方、博多を出発していました。 （佐世保市民） 「子どもたちからの