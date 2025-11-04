雲海に浮かぶ「天空の城」が出現です。福井県大野市でけさ、城下町が霧に覆われ、越前大野城がまるで天空の城のように見える幻想的な光景が広がりました。訪れた人「もう感動、感動しています」湿度が高く、寒暖差が大きいなど、複雑な気象条件が重なったときにしか見られない貴重な絶景に、訪れた人たちは盛んにシャッターを切っていました。