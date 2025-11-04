猫好きのみなさま！ 来年のカレンダーは、ananの「にゃんこ♡LOVE」と関わりの深い猫カレンダーはいかが？ パンチョ＆ガバチョ、コムタンやメイ、くるり＆もっぷなど、誌面をキュートに飾ってくれたスター猫さまが登場するカレンダーを飾って、その姿に癒されて。Precious Cat Memories Calendar〜愛しの猫写真カレンダー〜売り上げの一部は保護団体へ寄付。\2,200（hayaoki books）昭和の記念写真風に撮影したインフルエンサ