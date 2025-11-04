3日夕方以降、薩摩地方を震源とする地震が相次ぎ、霧島市では最大震度4の揺れを観測しました。気象庁によりますと、3日午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源とする地震があり、霧島市で震度4、姶良市で震度2鹿児島市などで震度1の揺れを観測しました。薩摩地方では、3日午後5時半すぎから地震が相次いでいて、4日午前11時までに計14回の地震が観測されています。霧島市の鹿児島空港では震度4を1回、震度3を5回観測しましたが、い