長崎市の福田地区で中学生と園児らが、津波から避難する合同訓練が行われました。 避難訓練には、福田中学校の生徒や福田こども園の園児ら約300人が参加しました。 訓練は震度5強の地震が発生し、津波警報が出されたという想定で行われ、生徒たちは机の下で身を守った後、校庭へ避難。 （指示） 「頭を守る行動をとってください」 その後 近くの公園で園児と合流し、サポートをしながら高台に避難