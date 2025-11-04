北朝鮮の最高指導者を3代にわたって支えた元ナンバー2、金永南氏が死去したと北朝鮮メディアが報じました。4日付の労働新聞は金永南（キム・ヨンナム）前最高人民会議常任委員長が3日、がんによる多臓器不全のため死去したと報じました。97歳でした。金正恩総書記が4日未明に弔問に訪れたということです。金永南氏は北朝鮮指導部の元ナンバー2で故・金日成主席、故・金正日総書記、金正恩総書記の3代の最高指導者を支えました。ま