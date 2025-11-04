秋田県からクマ被害対策を支援する自衛隊の派遣を求められていた防衛省は、5日から箱わなの運搬などを実施します。小泉防衛相：無制限にクマ対策を実施することはできないが、国民の命と暮らしを守り抜くことを任務とする観点から、今般の事態の特異性も鑑み、秋田県における輸送支援を実施することとした。陸上自衛隊は10月30日、秋田市にある駐屯地で猟友会の会員らとともに、箱わなの運搬方法やクマに遭遇した際の対処法などを