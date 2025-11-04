【MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]】 11月29日 発売予定 価格：9,460円 BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設「ガンダムベース」にて限定プラモデル「MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムヴァーチェ [クリアカラー]」を11月29日に発売する。価格は9,460円。 本商品は「機動戦士ガ