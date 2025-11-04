TWICEのツウィがワールドツアー中の舞台裏SHOTを公開し、世界中のファンの視線を虜にしている。《写真》ツウィ、大胆ランジェリー衣装ツウィは最近、自身のインスタグラムで「Sydney」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿。公開された写真には、TWICEが最近開催した6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」オーストラリア・シドニー公演の舞台裏の様子が収められている。ツウィはブラウン系のコルセット風トップスを着用し、カメ