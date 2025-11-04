国民的俳優シン・ソンイルさんがこの世を去ってから、早くも7年が過ぎた。《写真》夫も弟も…突然亡くなった国民的女優の波乱万丈だが、彼の作品と人生は今もなお、ファンの記憶の中で鮮明に生き続けている。シン・ソンイルさんは2018年11月4日、肺がんとの闘病の末、享年81歳で亡くなった。前日に危篤の知らせが伝えられた後、ついに息を引き取り、多くの人々に深い悲しみを残した。彼は2017年に肺がんステージ3の診断を受けた後