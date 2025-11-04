主人公・葵は、里帰り出産を終えてすぐに夫の卓也から突然離婚を言い渡されます。「結婚が早すぎた」と言い出した卓也ですが、その言い分には違和感があって…。『離婚したい夫の秘密』第4話をごらんください。 水面下の調査で、卓也の不貞行為の決定的な証拠が発覚。三者面談で不貞相手が、妊娠報告直後からの裏切りだったことを告白し、卓也のもとを去る。傲慢だった卓也は一転、手のひらを返して結婚継続を懇願する。