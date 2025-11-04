女子テニス元世界ランク４位の伊達公子さん（５５）が、プライベートの夫婦ショットを披露した。４日までにインスタグラムを更新し、「久々に２人ともＯＦＦＤＡＹということでデート鎌倉へ！」とお出かけを報告。「１年に１度食べられるマロンシャンテリー」とスイーツを食べる様子や２人が寄り添う姿をアップした。この投稿にはフォロワーは「素敵すぎます」「お顔が似ていらっしゃいます」「とにかく旦那さまがカッコ