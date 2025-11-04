福岡市の高島市長は4日、与野党6党が実務者レベルで合意したガソリン税の暫定税率廃止について「地方の減収への手当てを含め、総合的に考えて実行してほしい」と国に要望しました。高島市長は定例会見で、ガソリン税と軽油引取税に上乗せされる暫定税率が廃止された場合、福岡市でも30億円近く影響が出ると明らかにしました。市によりますと、ことし12月31日に廃止されるガソリン税分で2億円、来年4月1日に廃止される軽油引取税分