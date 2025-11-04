【MG 1/100 ガンダムベース限定 戦国アストレイ頑駄無 [メタリック]】 11月22日 発売予定 価格：6,600円 BANDAI SPIRITSはガンダムベースにて、「MG 1/100 ガンダムベース限定 戦国アストレイ頑駄無 [メタリック]」を11月22日に発売する。価格は6,600円。 本製品はTVアニメ「ガンダムビルドファイターズ」に登場した「戦国アストレイ頑駄無」をメタリ