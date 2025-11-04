この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ちゃえる@🦖🦖🎀(@chael00095)さんの思わず二度見してしまう投稿です。1歳の娘さんが食後に食器を重ねてごちそうさまをしてくれるという内容を写真付きで投稿した、ちゃえるさん。育児の日常を切り取ったほっこりエピソードかと思いきや、Xでは写真を勘違いする人が続出してしまったそう。 食卓のほっこり投稿に「違和感」