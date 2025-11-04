静岡市内で３日まで開催されていた大道芸ワールドカップが大盛況の中、幕を閉じましたが最終日の３日、観客がけがをする事故も起きました。10月31日から3日まで4日間行われた大道芸ワールドカップ。32回目となる2025年は、海外からのアーティストを含め58組が集結しました。大道芸ワールドカップ実行委員会によりますと、4日間の来場者はあわせておよそ110万人で去年よりおよそ27人上回る来場者だったとい