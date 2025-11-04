お笑いタレントのカンニング竹山（54）が3日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大物歌手について会議が開かれたことを明かした。親交のある歌手・和田アキ子の話題になり、正月休みについて「みんなハワイに行ってる、“そんなに楽しいんか？ってなって」と、和田が興味を示した時のエピソードを披露した竹山。「“私もちょっと行きたいんやけど”ってなって、1回会議が行われた」と振り返った。