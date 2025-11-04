5人組グループ・Aぇ! group officialが4日、公式YouTubeを約1ヶ月ぶりに再開した。同日、ショート動画をアップし、午後9時にバラエティ企画「【記憶力は自信アリ…がやっぱりイザコザが!?】山手線の駅全部覚えろ！」を公開することを報告した。【写真】“最先端アイドル”を目指すAぇ！group現在、活動休止中の草間リチャード敬太を除く4人は「お久しぶりです！」と声をそろえてあいさつ。末澤誠也が「お久しぶりに帰ってきま