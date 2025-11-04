【ベルギーリーグ】ウェステルロー0−1ヘンク（日本時間11月2日／ヘット・カイピエ）【映像】シザース＆神ターンで相手を翻弄ウェステルローのFW坂本一彩が、華麗な反転で相手を置き去りにして決定機を演出。技術と瞬発力の詰まったアシスト未遂に、ファンが興奮している。日本時間11月2日のベルギーリーグ第13節で、ウェステルローがホームでゲンクと対戦。試合は伊東純也不在のヘ