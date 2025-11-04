火曜日は高気圧に覆われて、西日本から北日本にかけて広い範囲で晴れそうです。南西諸島は前線の影響で雨が降り、水曜日にかけて激しい雷雨となる所がある見込みです。午後は西日本の太平洋側で雲が広がりやすくなる所もありますが、広い範囲で晴れそうです。北風もおさまり、穏やかに晴れる所が多いでしょう。南西諸島は前線の影響で夜は雨雲が広がり、水曜日にかけて雷を伴って激しい雷雨となる所がある見込みです。土砂災害や低