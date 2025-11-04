来年、愛知県と名古屋市で共催するアジア大会とアジアパラ大会の経費が、当初想定の3倍超に上る見通しとなり、名古屋市の広沢一郎市長は4日、市の財政に対して「一定程度インパクトを与えるのは、ほぼ確定的だ」との見解を示した。