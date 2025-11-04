ダイアン・ラッドさん＝2015年11月、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（ロイター＝共同）ダイアン・ラッドさん（米俳優）米メディアによると3日、西部カリフォルニア州オハイの自宅で死去、89歳。死因は明らかになっていない。娘で俳優のローラ・ダーンさんと映画「ランブリング・ローズ」（91年）で共演し、母娘が同じ年にアカデミー賞にノミネートされた初のケースとなった。35年、南部ミシシッピ州メリディアン生まれ。代